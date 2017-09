Vlissingen wil niet zeggen hoeveel geld ze uitgeeft aan advocaten

Het gemeentehuis van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland heeft alle 13 Zeeuwse gemeenten gevraagd hoeveel geld ze uitgeeft aan advocaten en juridische procedures. Vlissingen lijkt tot nu toe de enige gemeente die niet met die gegevens voor de dag wil komen. Het college van burgemeester en wethouders gaf eerder als reden, dat door de openbaarmaking precies uitgerekend kon worden hoeveel geld aan welke advocaten werd betaald. Dat zou de onderhandelingspositie van de gemeente belemmeren bij het afsluiten van nieuwe contracten met advocaten.

Centrumgemeente

"Onzin", vindt Ank Muller van de CDA-fractie in de Vlissingse gemeenteraad. "Er wordt de gemeente om een totaalbedrag gevraagd dat ze uitgeeft. Uit die gegevens valt niet af te leiden welke advocaten hoeveel betaald krijgen".

Uit de discussie tussen partijen en burgemeester Bas van den Tillaar bleek, dat B en W nog een ander argument heeft dat minstens net zo zwaar weegt. Het college is bang dat er een vertekend beeld ontstaat. Vlissingen is zogenoemde centrumgemeente die taken voor andere gemeentes uitvoert, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en opvang. Als centrumgemeente moet Vlissingen daarom soms juridische procedures voeren die eigenlijk voor andere gemeentes zijn. Mar bij het verstrekken van cijfers zou het dan onterecht kunnen lijken, dat Vlissingen veel meer aan advocaten uitgeeft dan anderen. Partijen vroegen zich daarop af, of de kosten niet konden worden uitgesplitst in eigen procedures en procedures als centrumgemeente.

Maar zover komt het niet; de motie van CDA, PvdA en POV haalde het niet met 12 stemmen tegen en 10 stemmen voor. Een meerderheid van de raadsleden schaarde zich achter de standpunten van het college.