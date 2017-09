Hoek in de beker mogelijk tegen Heracles (foto: Omroep Zeeland)

Heracles is mogelijk de volgende tegenstander van Hoek in het toernooi om de KNVB-beker. Bij de loting werd die profclub uit Almelo getrokken als tegenstander van de uiteindelijke, officiële winnaar van het duel tussen FC Lissse en Hoek.

Welke club van de twee dat is, hangt af van de KNVB. Die moet beslissen of de uitslag van het duel in de eerste ronde tegen FC Lisse gehandhaafd blijft.

De 'ABBA-variant'

In de bekerwedstrijd FC Lisse - Hoek scoorde beide ploegen twee keer. Om een beslissing te forceren werden strafschoppen genomen. Bij de penaltyserie namen de ploegen niet zoals in het reglement staat om en om een strafschop, maar hanteerde de scheidsrechter de zogenoemde 'ABBA-variant' (Team A begint, dan schiet Team B twee keer, en dan Team A weer twee keer, totdat de beslissing valt.)

Hoek dat de strafschoppenserie verloor vindt dat het resultaat door die ongewone volgorde werd beïnvloed. De club heeft protest ingediend en dat heeft de KNVB in behandeling genomen.

Nieuwe kans

Als de KNVB besluit dat het duel opnieuw moet worden gespeeld of dat de strafschoppen opnieuw moeten worden genomen betekent dat voor Hoek een nieuwe kans op de tweede ronde.

Lees ook: