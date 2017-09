Glass, Glass en nog eens Glass...

Philip Glass - Opening

Zaterdag speelt pianist Nicolas Horvath alle pianowerken van Glass in de twaalf uur durende marathon GlassWorlds. Zondag zijn alle hommages aan de Amerikaanse componist te horen, geschreven door meer dan honderd andere componisten.

Speciale band

Al jaren heeft de Zeeuwse Concertzaal een speciale band met Glass. In 2009 benaderde de zaal hem voor het eerst. Hoewel het gevraagde bedrag het budget te boven ging, liet Philip Glass zich toch overhalen om naar Middelburg te komen, omdat hij de uitnodiging sympathiek vond. Twee jaar later kwam hij terug met een nieuw stuk dat in Middelburg zijn wereldpremière beleefde.

Philip Glass (1937) studeerde eerst filosofie en wiskunde. Daarna stapte hij over op dwarsfluit en compositie. Op verzoek van de Franse docente Nadia Boulanger verdiepte Glass zich in de muziek van de Indiase sitarvirtuoos Ravi Shankar. Mede onder zijn invloed ontstond de specifieke stijl van Philip Glass. Hij wordt gerekend tot de minimal music. Zijn oeuvre bestaat uit pianowerken, opera's en symfonieën. De grootste bekendheid boekte hij met zijn filmmuziek, waarmee hij drie keer genomineerd werd voor een Oscar.

Pianist Nicolas Forvath (foto: Perla Marek)

Interpretatie

Pianist Nicolas Horvath zette eerder alle piano-etudes van Glass op cd. Hij is goed bevriend met de componist. De interpretatie van de muziekstukken is in nauw overleg met Glass tot stand gekomen.

Bezoekers kunnen tijdens de marathon 'GlassWorlds' vrijelijk in- en uitlopen. Ook is de bar geopend voor een hapje en een drankje tussendoor. De marathon is zaterdag van 11 tot 23 uur en op zondag van 12 tot 18 uur.