Zeeland wordt wakker: veiling, nieuwe burgemeester, KNVB beker

(foto: Omroep Zeeland)

KNVB beker

De loting voor de tweede ronde van de KNVB beker heeft de winnaar van het duel FC Lisse - Hoek gekoppeld aan Heracles. Momenteel wordt onderzocht of de strafschoppenserie geldig is, doordat deze niet-reglementair is verlopen. FC Lisse won de serie, maar Hoek vocht de uitslag aan.

Lees ook:

De eerste oester is geveild en gekocht door autobedrijf Poppe (foto: Omroep Zeeland)

Veiling

Het nieuwe oesterseizoen is geopend. Tijdens de veiling werd de mand met de eerste oesters verkocht voor € 10.700 aan autobedrijf Poppe.

Lees ook:

De nieuwe burgemeester van Reimerswaal: José van Egmond (foto: Gemeente Reimerswaal)

Nieuwe burgemeester

José van Egmond is geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Reimerswaal. Voor het eerst een vrouw in dat ambt in die gemeente.

Lees ook:

Philip Glass (foto: MITO SettembreMusica / CC BY 2.0)

Glass

De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg staat dit weekend helemaal in het teken van de muziek van Philip Glass.

Lees ook:

Atalanta vlinder (foto: Chris Verkaart, Oost-Souburg)

Weer

Eerst bewolkt en af en toe wat lichte regen. Vanmiddag droog en geleidelijk opklarend. De zwakke tot matige wind draait naar noordwest en de maximumtemperatuur wordt 18 a 19 graden.