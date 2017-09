'Mensen opsluiten willen we eigenlijk niet meer'

Aan het gebouw is een stuk nieuwbouw toegevoegd, zodat alles ruimer ingericht kan worden. De leefruimten, maar ook de slaapkamers van de patiënten zijn groter. "Mochten patiënten het fijn vinden, dan kan familie of een naaste blijven slapen. Verder is het voor mensen fijner om meer ruimte te hebben. Dat alles draagt bij aan het herstel", legt teamleider Alinda de Bruine uit.



Vanbinnen ziet het gebouw er niet meer uit als een ziekenhuis. De muren zijn geverfd in verschillende zachte kleuren en de meubels bestaan voornamelijk uit hout. De geestelijke gezondheidsinstelling wil af van de ziekenhuissfeer en meer de huiselijke kant op.

Mensen die opgenomen worden op de gesloten afdeling zijn vaak ernstig in de war. Het is een gesloten afdeling waar mensen in drie behandelruimtes terecht kunnen komen. Op de High Care komt iemand als het thuis niet meer gaat en in ernstige psychische nood verkeert. Iemand gaat naar de Intensive Care als de High niet voldoende is en er één op één begeleiding nodig is. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kan iemand naar de Extra Beveiligde Kamer gebracht worden. Dat is de oude separeercel die verbouwd is. Daar gaat iemand naar toe als diegene een gevaar is voor zichzelf of de omgeving.

Er zijn nog wel twee Extra Beveiligde Kamers, de vroegere separeercellen. Maar die wil Emergis zo min mogelijk gebruiken. "Mensen opsluiten in een cel vinden we inhumaan en daar willen we eigenlijk vanaf", Zegt De Bruine. De oude cellen zijn gesloopt en verbouwd. Volgens begeleider Chris van Vliet is dat een hele verbetering. Hij weet uit eigen ervaring wat het is om opgesloten te worden.

Jaren geleden was ik niet zo'n brave jongen en hebben ze mij ook even in een separeercel gezet. Dat vergeet je nooit meer."" Chris van Vliet - begeleider bij Emergis

Mensen die in een separeercel hebben gezeten en daar last van hebben gehad, kunnen bij Van Vliet terecht. Hij biedt een luisterend oor voor wie de opsluiting een traumatische ervaring was. "Vroeger ben ik zelf ook niet altijd een brave jongen geweest en ook ik heb in zo'n cel gezeten. Ik weet wat het is. Zoiets vergeet je nooit meer. Bij mij is het al jaren geleden", vertelt hij.

De oude separeercellen waren donkere ruimtes, waar geen direct contact mogelijk was met verpleegkundigen. Mensen moesten hun behoefte doen op een kartonnen po en ook het licht kon je niet zelf bedienen. "Dat kan iemand nu wel vanuit de separeercel", vertelt Van Vliet.

Op de afdeling worden vandaag de laatste bedden opgemaakt en de laatste doekjes over de tafels gehaald. Zodat dinsdag de eerste patiënten er terecht kunnen.