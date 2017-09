Maak kennis met de Duitse Leuntje en Marien

Helga und Fritz met op de achtergrond Leuntje en Marien (foto: Jan Willem Hament)

Vanavond opent in Düsseldorf een expositie met zo'n vijftig tekeningen van Hament. Speciaal voor de Duitse markt maakt hij een parodie op Leuntje en Marien: Fritz und Helga, compleet met dirndl en lederhose. "Helga en Fritz bekte gewoon wel lekker", zo verklaart Hament de twee namen.

Jan Willem Hament maakt minstens een tekening per dag. Vaak zijn dat Zeeuwse meisjes. Ze worden getekend in allerlei situaties en hebben ook vaak een actueel karakter. De tekeningen en schilderijen van Hament zijn niet alleen maar schattig, vaak zijn ze ook stout of schunnig. Ze hebben in ieder geval altijd een knipoog.

Gewoon leuk

Hament kwam bij de Gallerie Artoxx terecht doordat de eigenaren zijn tekeningen zagen tijdens hun vakantie in Domburg. Overigens maakt Hament zich geen grote illusies over een doorbraak in Duitsland. "Dit is gewoon leuk om te doen."

Duitse Leuntje en Marien (foto: Jan Willem Hament)

