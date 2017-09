Werkloze jongeren leren waar werk te vinden is

Tijdens 'Your Tour' kunnen de jongeren verschillende beroepen uitproberen door middel van kleine workshops. Bij Bouwmensen Zuidwest in Goes konden ze vandaag ruiken aan de beroepen van metselaar, stukadoor, timmerman, schilder en installatiemonteur.

"Deze jongeren zijn hard op zoek naar een baan, maar komen er niet altijd uit", vertelt Lieselot Goudzwaard, adviseur bij het Leerwerkloket Zeeland. "Wij hebben een breder netwerk en kunnen de schakel zijn tussen bedrijven en de werkzoekenden."

Lieselot Goudzwaard geeft leerwerkadvies aan jongeren (foto: Omroep Zeeland)

Het is de eerste keer dat het Leerwerkloket op deze manier jongeren kennis laat maken met het bedrijfsleven. Er is nu aandacht voor jongeren tot een jaar of dertig, maar Goudzwaard verwacht in de toekomst nog vaker met een bus door Zeeland te rijden. "We hebben veel aanmeldingen gehad van dertig-plussers. We willen voor hen in de toekomst ook graag een tour organiseren. Daar is duidelijk behoefte aan."

Eugène de Leeuw leert de jongeren hoe ze moeten metselen (foto: Omroep Zeeland)

Het tochtje langs de Zeeuwse bedrijven lijkt vooralsnog goed te werken: veel jongeren krijgen een beter idee van wat ze kunnen verwachten bij een toekomstige werkgever. En sommigen komen erachter dat ze niet bij een bepaald bedrijf willen werken. "Dat is ook winst," aldus Goudzwaard. "Een belangrijk onderdeel van een baan kiezen, is weten wat niet bij je past. Zo zijn we toch weer een stapje verder gekomen."