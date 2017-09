Tholen wil af van predicaat 'bijna slechtste gemeente'

Maar klopt dat eigenlijk wel? Het CDA in Tholen zet vraagtekens bij de uitkomst van het onderzoek. Omroep Zeeland telde even mee.

Het onderwijs binnen de gemeente Tholen zit als volgt in elkaar. In bijna elke kern is een basisschool aanwezig. Voor een middelbare school ben je aangewezen op Bergen op Zoom of Goes. Maar naar Goes rijdt dan wel weer een speciale scholierenbus en Bergen op Zoom is met het openbaar vervoer ook goed te bereiken.

Winkelaanbod

In bijna elke kern zit een supermarkt en vaak vind je er ook meerdere winkels. Alleen in het kleinste dorpje, Anna Jacobapolder met rond de 395 inwoners, niet. Die inwoners moeten een paar kilometer rijden. Ook Scherpenisse heeft geen supermarkt, maar deelt dan weer veel met het naastgelegen Poortvliet, zoals bijvoorbeeld het voetbalveld.

Volgens het onderzoek van Elsevier is het ook met dat soort voorzieningen slecht gesteld. Dat is opmerkelijk, want uit het onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat iedere kern een voetbal-/sportveld heeft. Zelfs Anna Jacobapolder heeft zo'n veld. Verder zijn er in verschillende kernen voorzieningen waar je kunt fitnessen en zelfs bowlen.

Onderzoek = onzin

Veel inwoners vinden de uitkomst van het onderzoek onzin. Op de vraag van onze verslaggever of er veel groen is, reageert een inwoonster: "Als u die vraag aan mij stelt dan bent u nog niet eerder op het eiland geweest! Als Elsevier op die manier dit onderzoek heeft gedaan, dan is dat enorm teleurstellend." Ook andere inwoners zijn klip en klaar:

De fractievoorzitter van het CDA op Tholen, Rob Duijm, heeft een motie namens de fractie ingediend. Ze willen dat het college studenten laat onderzoeken hoe Elsevier tot dit besluit is gekomen. Volgens Duijm kloppen heel veel cijfers waarschijnlijk niet. Met de uitkomst willen ze dan weer aankloppen bij het weekblad en zo hopen ze volgend jaar hoger in de ranglijst te komen.