Sound of Lighthouse blijft dichtbij zichzelf

Sound Of Lighthouse - Music And Rhyme

De muziek van Sound of Lighthouse is een mix van pop, dance, ambient en lounge. Het nieuwe album Close To You bevat acht tracks. De titel staat voor 'dichtbij jezelf blijven'.

Ontwikkeling

Net als de voorganger Salido del Sol ziet zangeres Josie Kneepkens het album als een persoonlijk dagboek. "Het album beschrijft mijn ontwikkeling op het gebied van spirituele ontwaking, en mijn ontdekking van onvoorwaardelijke en universele liefde. Met positieve teksten hopen we iets moois te hebben neergezet en een andere kijk op de wereld."

Sound of Lighthouse - Shine On Me

Renegato is tekstschrijver van Music and Rhyme en Shine On Me. Daarnaast deed hij de mix en mastering van de plaat en filmde zes muziekclips. Het album Close To You is uitgebracht op het label Pharos Music en verkrijgbaar via de website van de band. http://www.soundoflighthouse.com