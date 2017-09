Titelsong 'Weg van jou' uitgebracht

"Je laat me niet los, ik laat je niet gaan, ik neem je mee, want ik ben weg van jou", zo luidt het refrein van de titelsong van de 'Zeeuwse' film Weg van jou. Singer-songwriter Rob Dekay heeft de gelijknamige single vandaag uitgebracht.

Rob Dekay - Weg van jou

De film Weg van jou, die voor tachtig procent is opgenomen in Zeeland. Ook de videoclip van de titelsong is grotendeels in Zeeland opgenomen. Wie de video bekijkt ziet onder andere het Land van Saeftinghe, de getijdenhaven in Paal, het sluizencomplex in Terneuzen en de Westerscheldetunnel voorbij komen. Ook zangers Peter Slager van BLØF en Ed Struijlaart komen voorbij in de videoclip.

In de film wordt een vrouw uit Rotterdam voor haar werk in Zeeuws-Vlaanderen gedetacheerd. Met tegenzin vertrekt ze naar Terneuzen ('Terwatte?!'), maar tijdens haar verblijf ontdekt ze langzaam maar zeker dat Zeeuws-Vlaanderen zo slecht nog niet is.

De film Weg van jou gaat op 9 oktober in première in Amsterdam en is vanaf 12 oktober voor het grote publiek in de bioscoop te zien.

