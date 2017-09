Opnieuw onderzoek naar hoornaar in Dreischor

Eerste Aziatische hornaar (foto: Omroep Zeeland)

Smit is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd om onderzoek te doen in en om de tuin van Ron van de Roer in Dreischor. Van de Roer vond afgelopen weekend in zijn tuin een Aziatische hoornaar. Het was de eerste officieel geregistreerde vondst van deze wesp in Nederland.

Meer wespen

Jan Smit wist in de tuin in Dreischor nog een levend exemplaar te vinden. Verderop in het dorp trof de wespendeskundige in een klimop enkele Aziatische hoornaars aan.

De Aziatische hoornaar kan gemeen steken en is gevaarlijk voor de natuur omdat hij bijen, mieren, rupsen en vlinders eet. Het beestje staat sinds 2016 op de lijst van invasieve exoten van de Europese Unie. In Nederland geldt een onderzoeksplicht na de vondst van de wesp.

Volgende week, bij mooi weer, komt Jan Smit nogmaals naar Dreischor voor een vervolgonderzoek. Smit geeft aan dat het uiteindelijk aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is om te bepalen wat er moet gebeuren met zijn onderzoeksresultaten.

Gevaarlijk?

Zelf kijkt de wespendeskundige enigszins genuanceerd naar het 'gevaar' van de Aziatische hoornaar: "Ik kan nu niet zeggen dat gelijk het ecosysteem op de kop gaat. Daar geloof ik niets van." Smit wijst daarbij op de verschillende andere soorten hoornaars die al langer in Nederland voorkomen en bijvoorbeeld ook insecten eten.

