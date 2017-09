'Wij zijn de oren en ogen van stad en dorp'

Wat de bijeenkomst bijzonder maakt is dat de BOA's zelden bij elkaar komen. "Ik denk dat het meer dan tien jaar geleden is, terwijl het zo hard nodig is", vertelt Wim de Maat, BOA bij de gemeente Terneuzen en een van de initiatiefnemers van de bijeenkomst. "Er verandert zoveel in en aan ons beroep.

Ploegendienst

Zo heerst er volgens De Maat bij veel mensen nog het beeld van parkeerwachters die boetes uitschrijven. "Dat deel bestaat nog steeds, maar we draaien bijvoorbeeld ook avond- en nachtdiensten. Om ervoor te zorgen dat cafés op tijd hun deuren sluiten of dat evenementen op tijd stoppen met muziek draaien. "

Handhavers bijeen in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Dreigementen

Tijdens de bijeenkomst spreken allerlei vertegenwoordigers van instanties, bijvoorbeeld van het openbaar ministerie. Als er een klacht wordt ingediend tegen een BOA of als een ambtenaar vindt dat hij bedreigd wordt, komt die bij het OM.

Ook De Maat - die 37 jaar bij de gemeente Terneuzen werkt, de laatste jaren als BOA - heeft wel eens aangifte gedaan. "Schelden kan ik hebben, ook als ik op straat loop. Maar bedreigingen richting mijn gezin of dreigen met fysiek geweld, dat gaat me te ver." Het kwam bij De Maat tot een rechtszaak en de man is uiteindelijk veroordeeld.

Oren en ogen

De Maat vergelijkt zijn werk met dan van een wijkagent. "We zijn de oren en ogen in en van de stad. Als ik bijvoorbeeld een verwaarloosde tuin zie, bel ik aan. Zie ik dat er sprake is van een eenzaam persoon die zichzelf verwaarloost, meld ik dat bij de GGD. Wij weten wat er speelt in en buiten de stad."

Op de vraag van de verslaggever of er nu in heel Zeeland zonder gevolgen verkeerd geparkeerd kan worden, omdat alle BOA's in Terneuzen zijn, moet De Maat lachen: "Ik schat dat zo'n vijftig procent hier zit, de rest is gewoon aan het werk. Behalve dan in Terneuzen zelf. Mijn collega's zitten bij de bijeenkomst, dus hier is het vandaag stil op straat. "