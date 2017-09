Lonink: scheepsstrandingen hadden voorkomen kunnen worden

Volgens Lonink ontbreekt het bij de toezichthouders op de Westerschelde, zoals Rijkswaterstaat en de Nautische autoriteit, aan genoeg nautische kennis en aan voldoende mensen om de veiligheid in de gaten gehouden. Dat zei hij vanmorgen tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio in Kapelle. Lonink wil nu met de betrokken partijen om de tafel om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. De haven van Antwerpen heeft al aangegeven dat ook te willen.

Keuringen

Lonink plaatst ook ernstige vraagtekens bij de keuringen die in Antwerpen gebeuren voor een schip weer terug de Westerschelde op mag. "Soms geeft de wens van de reder om snel uit te varen de doorslag, terwijl de stuurinstallatie van het schip niet goed is." Lonink heeft signalen ontvangen dat dat tenminste een keer is gebeurd.

Rijkswaterstaat heeft nog niet gereageerd.

Lees ook: