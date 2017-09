Jan François (JMF) is altijd met muziek bezig gebleven

Jan François (JMF) op bezoek in de Muziekmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Professioneel

De tijd dat hij ervan droomde om professioneel muzikant te worden, ligt alweer ver achter hem. Jan: "Als je jong bent denk je: dit wordt mijn carrière, maar in de praktijk ... Inmiddels vind ik het niet meer jammer dat het niet gelukt is. Ik ben wel altijd met muziek bezig gebleven."

Jan François (56) schrijft al liedjes sinds z'n 18de jaar. "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest. M'n ouders zongen in zangkoren. Op de middelbare school leerde ik de popmuziek kennen. M'n maatje was Rob van der Meule. We hielden allebei van Abba. Dat was toen erg ongepast."

Naar buiten gaan

In de jaren negentig heeft Jan François veel liedjes geschreven en in 2004 bracht hij een album uit: Walking On Thin Ice. "Ik ben niet altijd actief geweest om erachteraan te zitten. Liedjes schrijven doe je thuis, maar ja iemand zei: "je moet er wel mee naar buiten gaan". Het is te leuk om het niet aan andere mensen te laten horen. Ik wilde m'n eigen liedjes spelen met m'n eigen band, maar bandjes komen bij elkaar en gaan uit elkaar om allerlei redenen."

De vorige cd Walking On Thin Ice dateert uit 2004. Toch is het nieuwe repertoire niet plotseling ontstaan. "Is It Love is zeker al zes jaar oud, maar voor de buitenwereld is het nieuw. Ik doe er erg lang over om iets uit te brengen. Via social media ben ik in contact gekomen met Lucy Malheur, een Duitse producente, die is ermee aan de slag gegaan. Er zijn plannen om een heel (download)album te maken. Lucy kon niet verder met het project, maar ik heb nu Peter Wessel uit Goes bereid gevonden."

Boodschap

De nieuwe single verschijnt onder zijn artiestennaam JMF. Zit er nog een boodschap in Is It Love? Jan: "Als je iemand tegenkomt die je heel erg leuk vindt, is het een leuke vriendschap of laat je je teleurstellen? Het is niet autobiografisch, maar dingen die je hoort om je heen kunnen een basis zijn voor een liedje."