Afscheid van 'mister boekhandel' Dick Anbeek

De Drvkkerij ontstond in 1998, na een idee tijdens een boekencongres in 1996, waar Maurice de Hond boekverkopers vertelde dat het gedaan was met de boekhandel. "Alles zou digitaal worden, mensen zouden digitaal gaan lezen, de boekhandel had geen enkele toekomst volgens hem. Ik dacht toen: 'ik zal je eens een poepje laten ruiken.'"

Trots

Dat 'poepje' is gelukt, Anbeek kijkt trots terug op de afgelopen twintig jaar en noemt zijn boekenhandel de beste vondst die hij ooit gehad heeft. "Toen we zo'n twintig jaar geleden aan dit concept begonnen - horeca in een boekhandel - werd er wel een beetje vreemd gekeken in Middelburg en zelfs in Nederland en Vlaanderen. Maar het is een voorbeeld geworden voor boekverkopend Nederland. We hebben gelukkig navolging gekregen in Maastricht, Zwolle en nog een aantal plekken."

Ik word natuurlijk de beste klant van de Drvkkerij straks." Dick Anbeek

Nu is het tijd voor een nieuwe start, zo vertelt de boekhandelaar. "Ik heb doe dit nu twintig jaar, ben bijna 68, het wordt tijd dat nieuwe mensen met nieuwe ideeën komen." Toch neemt hij nog niet helemaal afscheid.

Drvkkerij-cadeaubon

"Ik blijf in Middelburg actief op allerlei fronten, dus al die mensen zie ik straks ook weer op straat. En ik word natuurlijk de beste klant van de Drvkkerij straks", vertelt Anbeek. "Als mensen aan mijn personeel vroegen wat ik voor mijn afscheid wilde hebben, dan gaf ik ze mee: 'Zeg maar dat ze een Drvkkerij-cadeaubon moeten kopen, want de komende jaren heb ik nog heel veel boeken nodig.'"

De Drukkery in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Dit afscheid van de twee eigenaren betekent niet het einde van de grootste boekhandel van Zeeland. Dick Anbeek en Anja de Groene dragen hun bedrijf over aan Jan Vlieger, directeur van uitgeverij Skandalon in Vught. Anbeek was al twee jaar op zoek naar een nieuwe eigenaar. Uit vier serieuze kandidaten koos hij voor de predikant uit Vught.

'Het klikt'

"Wij hebben afgelopen november onze opvolgers voor het eerst ontmoet en het klikt geweldig", vertelt Dick Anbeek. "Ze hebben een zeer groot cultureel hart, dus dat gaat helemaal goed komen. Ze gaan de Drvkkerij echt een nieuwe stap laten maken, daar ben ik van overtuigd."

