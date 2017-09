'Aziatische hoornaar' blijkt een onschuldige stadsreus

Toen De Rouck op televisie de Aziatische hoornaar zag, dacht hij dat dit hetzelfde beest was, dat hij in de vriezer had liggen. ''Ik had hem ook nog nooit eerder gezien en ik was vrij snel overtuigd", zegt hij.

Vliegenmepper

Zijn buurvrouw verderop had het insect gevonden op de zijkant van haar chalet en heeft De Rouck om hulp gevraagd. De Rouck heeft het beest met de vliegenmepper een klap gegeven waardoor die naar beneden viel. Daarna heeft hij hem in een bakje gestopt en in de vriezer bewaard.

Maar insectendeskundige Jan Smit helpt hem al snel uit de droom. "Dit is een zweefvlieg, de stadsreus. Vroeger werd het dier ook wel de hoornaarzweefvlieg genoemd."

De stadsreus ofwel de hoornaarzweefvlieg (foto: Omroep Zeeland)

Je kan het volgens Smit vooral goed zien aan de voelsprieten. "Zweefvliegen hebben nauwelijks voelsprieten, terwijl wespen wel lange voelsprieten hebben", aldus Smit. Verder is deze stadsreus volgens Smit met zijn 2,5 centimeter lengte dan wel erg groot, maar doet hij geen vlieg kwaad.

Herkenningspunten

Andere herkenningspunten van de Aziatische hoornaar zijn een zwart borststuk, gele poten en een gele ring in het achterlijf. De koninginnen kunnen drie centimeter lang worden. De mannetjes zijn iets kleiner, namelijk 2,4 centimeter, en de werksters zijn zo'n 2 centimeter lang.

De Aziatische hoornaar en de Europese variant, zoek de verschillen (foto: Omroep Zeeland)

De koninginnen, mannetjes en werksters van Europese hoornaar worden maximaal 3,5 centimeter, 2,8 centimeter en 2,4 centimeter. De Aziatische of Japanse hoornaar is dus iets kleiner dan de Europese hoornaar, maar de Aziatische variant is wel wat agressiever.

Stop invasieve exoten

De Aziatische exoot vangt onder meer rupsen, bijen, libellen, sprinkhanen en spinnen. De Stichting Stop invasieve exoten wil daarom dat het beest zo snel mogelijk uit Nederland verdwijnt.

Smit zei eerder al dat het niet zo'n vaart zal lopen met het verstoren van het ecosysteem door de Aziatische hoornaar, omdat de Europese hoornaar ook allerlei insecten eten.

Larven

De hoornaars eten, net als wespen, de gevangen insecten overigens niet zelf op. De vangst wordt gevoerd aan de larven en die scheiden weer een suikerrijk sap uit, wat als voer dient voor de volwassen wespen en hoornaars.

