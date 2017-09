Vlissinger mag de kroeg niet in en bedreigt portier met mes

Aanhouding door de politie (foto: OZ)

Agenten fietsten vannacht rond 04.15 uur over de Nieuwendijk in Vlissingen toen ze daar een opstootje zagen bij een horecagelegenheid. Een portier achtervolgde de 20-jarige Vlissinger de Lombardstraat in.

Mes op zak

Daar haalde de portier de Vlissinger in en liet hem stoppen. Toen de agenten het overnamen vertelde de portier dat hij kort daarvoor was bedreigd met een mes. De 20-jarige verdachte werd meegenomen naar het bureau en gefouilleerd. Hij bleek inderdaad een mes op zak te hebben.

De politie heeft de portiers en andere getuigen gehoord. Als reden voor de bedreiging noemt de politie dat de de man niet meer naar binnen mocht omdat het al na vieren was. Dat was blijkbaar voor de verdachte genoeg reden om zijn mes tevoorschijn te halen. De portier die bedreigd werd, heeft aangifte gedaan.