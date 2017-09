Groene Ster pakt zege in zinderende pot

Samenvatting Groene Ster - WSV/FSG Academy

Na de winst in het openingsweekend (2-6 zege op ZVV Volendam) wilde Groene Ster voor het eigen publiek de goede competitiestart voortzetten. In de beginfase lukte dat zeker. Via Achraf Laabich en Said Bouzambou kwam de thuisploeg al snel op een 2-0 voorsprong. Vlak voor rust scoorde WSV/FSG tegen, Cihan Özcan maakte de aansluitingstreffer.

Na de rust ontplofte de wedstrijd. Omar Nejarri bracht de stand weer in evenwicht, waarna zijn ploeg ook op voorsprong kwam. Bouzambou maakte gelijk, waarna Nejarri de bezoekers naar 3-4 schoot. Met zijn derde treffer zorgde Bouzambou opnieuw voor een gelijke stand. Mourad Azzanagui liet daarna de Baskensburg opnieuw juichen en bracht Groene Ster weer aan de leiding.

Hectische slotfase

Daarna volgde hectiek. De ploeg uit Apeldoorn kwam weer gelijk door een benutte tien metertrap van Samir Makhouki. Groene Ster-trainer Yaaqobi werd naar de tribune gestuurd (commentaar op leiding) en Salim Ben Sellam kreeg, met nog twee minuten op de klok, een rode kaart. De scheidsrechters legden daarna de wedstrijd stil vanwege herhaaldelijk commentaar op hun functioneren. Nejjari leek een minuut voor tijd de winnende voor zijn ploeg te maken, maar doelman Karim Ben Sellam maakte twintig seconden later weer gelijk. Met nog elf seconden op de klok kreeg Groene Ster een penalty na een overtreding op Hoessein Bouzambou. Zijn broertje Said benutte het buitenkansje en liet de Baskensburg voor de laatste keer juichen: 7-6.