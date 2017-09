Drugsdealer besprongen door politie na achtervolging

Zakjes met cocaïne in beslag genomen in Vlissingen (foto: Politieteam Walcheren)

Dat gebeurde rond 23.45 uur. De Eindhovenaar zag de agent aankomen en zette het op een lopen. De achtervolging eindigde op het Stadhuisplein, waar de agent vanaf zijn motor bovenop de verdachte sprong. Die kwam daardoor ten val, waarna de agent hem kon aanhouden.

Zakjes met cocaïne

De verdachte werd gefouilleerd en hij bleek inderdaad meerdere zakjes bij zich te hebben, met daarin vermoedelijk cocaïne. Dat is in beslag genomen. De Eindhovenaar is naar het politiecellencomplex in Middelburg gebracht. Hij zit daar nog vast en zal later vandaag gehoord worden.

Daarnaast bleek dat hij nog een bedrag moest betalen vanwege een eerdere veroordeling. Als hij niet betaalt, zit hij voorlopig nog vast.

Niemand gewond

Bij de aanhouding raakte volgens de politie niemand gewond. Ook de motor raakte niet beschadigd. Het voertuig is speciaal ontworpen voor dit soort acties, legt de politie uit op Facebook. Politiemotoren zijn om die reden voorzien van valbeugels.