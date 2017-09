De Nooijer wint met Dordrecht eindelijk weer een uitwedstrijd

Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures)

Nochtans kwam Helmond Sport het beste uit de startblokken. De ploeg van Roy Hendriksen maakte na 30 minuten de eerste goal. Furhgill Zeldenrust schoot raak via een strafschop en bracht zo de thuisploeg op voorsprong.

Kort na rust wist FC Dordrecht het tij te keren. Na een voorzet van Denis Mahmudov wist Jafar Arias de uitploeg op gelijke hoogte te brengen. Ondanks verschillende kansen van de thuisploeg, wist FC Dordrecht daarna de wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Via een corner bepaalde Cendrino Misidjan de eindstand op 1-2.

FC Dordrecht boekte zo een tweede overwinning en staat nu op de elfde plek in de rangschikking, terwijl Helmond Sport de laatste plaats bezet. De ploeg van Roy Hendriksen is nog altijd op zoek naar een eerste overwinning.

Het was van 30 september 2016 geleden dat FC Dordrecht nog een uitwedstrijd had gewonnen. FC Dordrecht is daarentegen nog ongeslagen in eigen huis dit seizoen. Volgende week speelt de ploeg thuis tegen FC Volendam. Helmond Sport treft dan Jong FC Utrecht.