Dronken bromfietser blijkt hardleers

Bromfietser blaast zeven keer te veel (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

De politie zag de bromfiets over de Singelstraat in Goes rijden. Drie personen zaten op de brommer, slechts een droeg een helm. Bikers en de hondengeleider zetten een korte achtervolging in waarna de brommer werd aangehouden. De bestuurder moest een blaastest doen en bleek zwaar onder invloed.

De bromfietser kreeg een rijverbod en moest zijn rijbewijs inleveren. Iets later zag de politie op camera's dat hij op de Grote Kade in Goes voor de tweede keer zonder helm op zijn bromfiets stapte.

Na de tweede korte achtervolging werd de bestuurder weer aangehouden worden en weer meegenomen naar het bureau. Daar kreeg hij drie bekeuringen: voor het rijden tijdens rijverbod met ingevorderd rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol en een bekeuring voor het rijden op een bromfiets zonder helm.