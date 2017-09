Vijftigduizend keer geflitst in Zeeland

Via de flitspalen in Zeeland zijn in het tweede kwartaal van dit jaar bijna vijftigduizend automobilisten bekeurd. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar.

(foto: oz) De flitspaal langs de N253 bij Sluis was het meest actief. Hier werden 15.410 hardrijders geflitst. De flitskast langs de N57 op Schouwen-Duiveland flitste 9.382 keer. De twee flitspalen aan beide kanten van N59, bij Bruinisse, gingen samen 13.859 keer af. De Middelburgse flitspaal, op de kruising van de Torenweg en de Schroeweg, leverde 4.726 boetes op, waarvan 363 voor het rijden door rood licht. Via de trajectcontrole in de Westerscheldetunnel werden in het tweede kwartaal 5.777 hardrijders op de bon geslingerd. Dit waren er ook iets meer dan in het eerste kwartaal. Toen waren dit er 5.103.