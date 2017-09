Vlissinger aangehouden voor huiselijk geweld

De Vlissinger gedroeg zich agressief naar de opgeroepen agenten. Daarom werd hij aangehouden met behulp van de zogeheten schildprocedure.

Overmeesteren

Dat houdt in dat meerdere agenten met een politieschild de verdachte tegen een muur drukken om hem of haar te overmeesteren. Het doel is om de verdachte aan te houden zonder dat daarbij iemand gewond raakt.

Dat is gelukt, de Vlissinger is overgebracht naar een politiecel Torentijd in Middelburg. Wat de man precies gedaan heeft is niet bekendgemaakt.