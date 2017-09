Lekkende veerboot ontruimd op de Westerschelde

Opvarenden veerboot aan boord van reddingsboot KNRM bij evacuatie-oefening (foto: Omroep Zeeland)

Tevreden

De oefening was opgezet door de Westerscheldeferry, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Rijkswaterstaat, het Schelde Coördinatie Centrum (SCC) en de Veiligheidsregio Zeeland. Die waren na afloop in grote lijnen tevreden over het verloop ervan.

KNRM evacueert opvarenden veerboot bij oefening (foto: Omroep Zeeland)

Eric Lems van de VRZ: "Het is gebleken dat de procedures aan boord rondom het evacueren bij iedereen goed tussen de oren zitten. Alle betrokkenen zijn goed in staat om passagiers op een veilige manier te evacueren. Ook de communicatie ging goed, met name over de meldingen en de alarmeringen van de boot naar het SCC en van het SCC naar de Meldkamer Zeeland zijn we tevreden."

Sneller gekund

Maar kritiek was er ook: "De factor tijd verdient aandacht". Ofwel: Het had allemaal een paar minuten sneller gekund.

Opvarenden veerboot aan boord van reddingsboot KNRM bij evacuatie-oefening (foto: Omroep Zeeland)

De passagiers aan boord waren geworven onder medewerkers van de instanties die de oefening hadden georganiseerd. Het is de bedoeling om een dergelijke oefening voortaan één keer per jaar te houden.

Luister hier hoe Eric Lems terugblikt op de evacuatieoefening: