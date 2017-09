Open dag Windpark Bouwdokken, 'Ik had best naar boven gewild'

"We zijn nog niet klaar met bouwen", zegt projectleider Karel de Dreu van het Windpark Bouwdokken. Hij snapt dat mensen de windmolens in willen, maar dat kan niet vanwege de veiligheid. "De veiligheidssystemen zijn er wel voor de medewerkers, maar niet voor het publiek."

Op ooghoogte

De belangstelling is groot en dat verbaast De Dreu wel een beetje. "Het is wel een open dag tijdens de bouw. Mensen vinden het kennelijk toch wel interessant om de onderdelen van zo'n turbine op ooghoogte te kunnen zien."

Eén windturbine op Windpark Bouwdokken wekt voldoende elektriciteit op voor het verbruik van zo'n 5.250 huishoudens. Er komen in totaal 9 windturbines. De turbines hebben een masthoogte van 99 meter, de rotordiameter is 127 meter en de tiphoogte (hoogste punt van een rotorblad) is 162,5 meter.

"Ik wist niet dat het zo groot was", zegt een vrouw. Ze staat naast een rotorblad met richting de uiteinden kartels en is duidelijk onder de indruk. "Die kartels, dat is om het geluid terug te dringen, vertelden ze net."

'Goed dat ze er zijn'

Ze volgt samen met zo'n twintig andere belangstellenden een rondleiding waar bijzonderheden over het windmolenpark en de windmolens verteld worden. "Het is goed dat ze er zijn", zegt een oudere man in hetzelfde groepje. "Ook goed om de CO2-uitstoot terug te brengen."

Een andere man had best naar boven gewild. "Ik snap best dat dat niet mogelijk is. En dan was het ook maar de vraag natuurlijk hoe naar boven; per trap, lift of wordt je naar boven gehesen?"

Lees ook: