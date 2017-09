Kloetinge begint de competitie met een overwinning

Keeper Lentink stopte een penalty voor Kloetinge (foto: Twitter Kloetinge)

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Kloetinge een penalty tegen. Timo Jansen werd in de twaalfde minuut bestraft voor een overtreding in het strafschopgebied. Keeper Matthew Lentink kon echter de penalty van Mathijn Valster stoppen en wist zo de meubelen voor Kloetinge te redden.

Kort voor rust bracht Maarten van Vooren met een afstandschot Kloetinge op voorsprong. Zo ging de uitploeg met 0-1 voorsprong de rust in.

Na rust veranderden de verhoudingen. Thuisploeg Heerjansdam kwam in de 52e minuut op gelijke hoogte door een doelpunt van Stoops. Kloetinge kon echter kort voor de tijd de wedstrijd alsnog naar zich toetrekken. Zo maakte Daan Esser in de 84e minuut de 1-2 en in de laatste minuut bepaalde Wuyts de eindstand op 1-3.

Scoreverloop

0-1 Van Vooren (44)

1-1 Stoops (52)

1-2 Daan Esser (84)

1-3 Wuyts (90)

Opstelling Kloetinge

Lentink, Jansen, Jaap Esser, De Jonge, Amperse, Daan Esser, Mulder (Dekker/85), Van Tiggele (Quinten/70), Van Vooren, De Bonte (Wuyts/53), Van der Poel