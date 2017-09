Hoek pakt drie punten tegen Argon

Na een rumoerige week waarin Hoek vooral bezig was met de nasleep van bekerwedstrijd tegen FC Lisse moest het vandaag alweer aan de bak tegen Argon. Een ploeg die nog niet won in de hoofdklasse. De ambities van Hoek passen ook nog niet bij de eerste resultaten (1 winst, 2 verlies).

In Mijdrecht begon Hoek goed aan de wedstrijd. Na een schot van middenvelder Rik Impens, dat via de paal binnen ging, kwam de ploeg van trainer Jannes Tant op voorsprong. Direct daarna moest Sidy Ceesay voor de 0-2 zorgen, maar hij schoot oog in oog met de Argon-doelman naast.

Na de rust kwam Hoek slecht uit de kamer. Argon kreeg vlak na rust twee goede mogelijkheden op de aansluitingstreffer. El Yaakoubi stuitte op Hoek-goalie De Jonghe en Filipo kopte van dichtbij net over. Een kwartier voor het einde besliste Van Sprundel het duel met zijn tweede treffer het duel na een individuele actie. In de slotfase kreeg de thuisploeg nog wel een strafschop, die werd benut door spits Patrick Lokken. Hij bracht de eindstand op 1-3.

Scoreverloop

0-1 Impens (29)

0-2 Van Sprundel (45+1)

0-3 Van Sprundel (74)

1-3 Lokken (77)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Vandepitte, Van Den Bergh, Van Renterghem, Verwilligen, Leroy, Chergui (Vitukynas/54), Impens (Martens/85), Van Sprundel, Ceesay (Beshliaha/64)