Vier meter hoge Eiffeltoren onthuld in Petit Paris

Eiffeltoren onthuld in Petit Paris, oftewel IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

De Eiffeltoren van IJzendijke is aan de kleine kant ten opzichte van het origineel: hij is zo'n vier meter hoog, in plaats van 324 meter. En de replica is niet alleen maar decoratief. Omdat er nog maar één toegangsweg is vanaf de N61 missen mensen volgens de dorpsraad nog weleens de afslag en deze blikvanger moet dat voorkomen.

Geschonken

De dorpsraad had de toren het liefst op de rotonde willen zetten, maar dat zag de provincie niet zitten. Vandaar deze locatie, aan de N61. Het kunstwerk is gemaakt door Benno Hinneman van een ingenieursbureau in Oostburg. Hij heeft de replica van de Eiffeltoren geschonken aan IJzendijke.

De Eiffeltoren is al klaar, maar moet alleen nog in elkaar gezet worden. (foto: Dorpsraad IJzendijke)

Nog zeker 200 jaar

De toren was al eerder te zien, maar werd vandaag officieel onthuld. En IJzendijke kan nog lang genieten van de replica, want volgens de maker roest de mini-Eiffeltoren een halve millimeter per half jaar, dus gaat het bouwwerk nog zeker 200 jaar mee.