Oemoemenoe komt tekort tegen Hilversum

Oemoemenoe (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste helft kon Oemoemenoe goed weerstand bieden aan de kampioen en kwam het zelfs enkele keren op voorsprong, maar kreeg het met een 19-21 achterstand bij rust te weinig. Na rust nam Hilversum steeds meer afstand, waarna het voor Oemoemenoe een onmogelijke opgave werd op nog terug in de wedstrijd te komen. Wel lukte het met een late try nog een bonuspunt te verdienen in de stand.