Erwin Harmes wint halve marathon van Tholen

Erwin Harmes (foto: Arjan Schotanus)

Vorig jaar pakte Erwin Harmes ook al de overwinning in de halve marathon van Tholen. Harmes geeft op deze manier opnieuw blijk van een goede vorm kort voor de Kustmarathon. Sterker nog, het is voor Harmes zijn tweede beste tijd ooit op de halve marathon. Enkel in 2014 liep hij sneller op de halve marathon in Den Haag. Destijds legde Harmes de CPC Loop af in 1.09:12'.