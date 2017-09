Bruse Boys opent het seizoen met een nederlaag

Voetbal (foto: Omroep Zeeland)

Zowel Bruse Boys als tegenstander DCV promoveerde dit seizoen naar de eerste klasse B. Beide ploegen wilden zich dus laten zien aan het publiek, maar het was de thuisploeg die het beste voor de dag kwam. Bruse Boys kreeg weinig kansen voor de rust. Omdat de thuisploeg ook geen potten kon breken was de 0-0 stand bij de rust een feit.



Meteen na het rustsignaal stichtte DCV opnieuw gevaar voor het doel van Bins en dat leidde tot een doelpunt van Van Wageningen in de 47e minuut. Bruse Boys ging op zoek naar de gelijkmaker. Ze kregen kansen, maar Lindhout en Van 't Hof kregen de bal niet in het net. Tot overmaat van ramp kreeg Yorick Dorst in de 84e minuut een rode kaart na een zware overtreding. Bruse Boys moest verder met tien man en Mick Veldhoen wist daardoor nog te profiteren. In de 87e minuut besliste hij het duel in het voordeel van DCV.

Opstelling

Bins, Van den Berge, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Lindhout (Jumelet /85), Den Hollander, Van der Bijl, Pronk (Hoep/63), Mats Willemse, Dorst, Van 't Hof



Scoreverloop

1-0 Van Wageningen (47)

2-0 Velhoen (87)