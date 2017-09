Gijsel snelste bij motocross Wemeldinge

Bij de motorcrosswedstrijd in Wemeldinge, die meetelt voor de ranking van het Zeeuws Kampioenschap, was Roy Gijsel uit Heikant als eerste over de finish in de Mx1-klasse. Nancy van der Ven (Vlissingen) werd tweede, Casper Ovaal uit Oost-Souburg kwam als derde over de streep.

Roy Gijsel gaat spectaculair over een jump (foto: Facebook Roy Gijsel) De race in Wemeldinge maakt deel uit van het Zeeuws Kampioenschap, dat oorspronkelijk over vijf evenementen gereden zou worden. De ritten in Vlissingen en Westdorpe konden door regen echter geen doorgang vinden, waardoor de ranking dit keer over drie races zal worden opgemaakt. In de MX2-4takt was de winst voor Bart Klijn uit Ouddorp. Plaatsgenoot André Voogd werd tweede, gevolgd door Goesenaar Jochem van de Dorpel. Bij MX2-2takt won Vlissinger Dailey van de Ketterij. Simon Bezuyen uit Ouddorp werd tweede, Ray Dewaarden uit Ritthem eindigde op de derde plaats. Volgende week wordt de slotwedstrijd gereden in Axel.