Opnieuw een zege voor TOP Arnemuiden

TOP voorafgaand aan de wedstrijd tegen Rohda (foto: Omroep Zeeland)

Volgens trainer Arco Goedkoop kwam de zege moeizaam tot stand. "Omdat we de strafworpen niet altijd wisten te benutten, bleef de wedstrijd in evenwicht. In de tweede helft konden we gelukkig het verschil maken". Door het goede spel van onder meer Mondeel liep TOP alsnog uit op de tegenstander, waardoor de zege bijgeschreven kon worden.



Door de andere uitslagen in de competitie staat TOP nu op een tweede plaats. De formatie van Goedkoop moet alleen nog DeetosSnel uit Dordrecht boven zich dulden.