Agressieve arrestant probeert agent te bijten

Agent controleert identiteit van agressieve arrestant die agent probeerde te bijten (foto: Politieteam Walcheren)

Een motoragent zag de scooter van de jongen gisteravond rond 23.30 uur staan bij het tankstation aan de President Rooseveltlaan in Vlissingen. Het viel hem op dat de scooter een blauwe kentekenplaat had die gedeeltelijk was afgeplakt.

Levensgevaarlijke toeren

Volgens de politie is er in Vlissingen de laatste tijd overlast van scootertjes die met afgeplakte kentekenplaten hard door de wijk rijden en hierbij soms levensgevaarlijke toeren uithalen. Daarom besloot de agent de eigenaar van de scooter aan te spreken.

De 16-jarige bestuurder van de scooter kwam naar buiten uit de winkel van het tankstation en toonde netjes zijn rijbewijs. Toen de agent hem wees op de afgeplakte kentekenplaat, verwijderde hij de tape. Vervolgens wilde hij zijn scooter starten met behulp van een schroevendraaier, het slot was verwijderd.

Valse kentekenplaat

Rond dat tijdstip kwam er ook een tweede motoragent bij, die de scooter herkende als een lichte motorscooter. Omdat er op een motorscooter geen blauwe kentekenplaat mag zitten, besloten de agenten de 16-jarige Vlissinger aan te houden voor het voeren van een valse kentekenplaat.

De jongen probeerde ervandoor te gaan, maar werd door een van de agenten pootje gehaakt. Vervolgens ging de 16-jarige verdachte als een wilde tekeer in een poging om te ontsnappen. Hij probeerde daarbij ook een van de agenten in zijn hand te bijten. Om dat te voorkomen gaf de agent de jongen een klap in het gezicht.

Geboeid en afgevoerd

Zelfs na gebruik van pepperspray hadden de twee agenten de hulp nodig van een omstander om de wildebras in toom te houden zodat hij kon worden geboeid en afgevoerd. Zijn scooter is in beslag genomen. Hij zit zelf nog vast in een politiecel in Torentijd in Middelburg. Hij wordt daar vandaag verhoord.