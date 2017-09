Gelegenheidsdieven stelen pasgekochte kleding in Goes

Politie (archief) (foto: OZ)

De Kapelse was na het shoppen wat gaan drinken bij een horecagelegenheid op de Grote Markt in Goes. Bij het afrekenen vergat zij het tasje mee te nemen. Toen ze dat korte tijd later merkte en terugliep naar het terras zat het stel uit Hansweert aan het tafeltje waar de Kapelse had gezeten.

De vrouw wilde het tasje meenemen, maar de man en vrouw uit Hansweer beweerden dat het hun eigendom was. De Kapelse mocht van het stel niet in het tasje kijken om aan te tonen dat het wel degelijk haar pasgekochte kleren waren die in het tasje zaten.

Achtervolgd

De Kapelse vertrouwde het niet en belde de politie. Het stel uit Hansweert verliet het terras, maar de Kapelse heeft hen achtervolgd, dus toen de politie arriveerde kon zij direct de man en vrouw met het tasje aanwijzen.

Toen de agenten het stel uit Hansweert hierop aanspraken, bleek hun omschrijving van de inhoud van het tasje niet overeen te komen met de daadwerkelijke inhoud, terwijl de Kapelse wel wist wat erin zat.

Bekend

Vervolgens werd het Hansweertse stel aangehouden. Op het politiebureau hebben ze bekend. Na het afleggen van een verklaring zijn ze weer vrijgelaten. De tas met kleding is weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.