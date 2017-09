Veel rookschade bij brand Noordgouwe

Bij een brand in Noordgouwe is zaterdagavond schade ontstaan aan een woning aan de Kloosterweg. Er kwam veel rook vrij, niemand raakte gewond. De oorzaak is onbekend.

(foto: Omroep Zeeland) De brand, die om 21.45 uur werd gemeld, werd bestreden door het korps Zierikzee. Ook werd de ladderwagen uit Goes ingezet. Normaal gesproken zou een beroep zijn gedaan op de brandweer van Dreischor. Maar wegens personeelstekort was die niet inzetbaar, meldt HV Zeeland.