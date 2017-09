Politie betrapt indrinkende jongeren en pakt hun drank af

In Goes hebben surveillerende agenten indrinkende jongeren betrapt. De jongeren van 15 en 16 wilden al voor het stappen dronken worden, omdat ze in uitgaansgelegenheden geen drank krijgen vanwege hun leeftijd. Maar dat vonden de agenten geen goed idee.

(foto: oz) De fietsende agenten zagen de jongeren met hun flessen drank in het park. Die flessen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Hersenschade Volgens de politie komt het indrinken steeds vaker voor, waardoor het aantal jongeren dat met een door alcohol veroorzaakte coma in het ziekenhuis belandt schrikbarend toeneemt. De jongeren onderschatten de hersenschade die dat veroorzaakt, waarschuwt de politie op Facebook.