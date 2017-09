Politie heeft handen vol aan dronken man

Politieauto (foto: oz)

Omstreeks 2.00 uur ontdekten agenten op de Dam in Goes een auto, waarin een man lag die laveloos was. Uit een blaastest bleek dat hij zes keer te veel had gedronken. De man liet zijn auto staan en ging lopend de stad in.

Schreeuwen

Drie uur later kwam er een melding dat een dronken en agressieve man in de 's-Heer Elsdorpweg stond te schreeuwen en tegen een deur stond te trappen. Het bleek dezelfde man te zijn die eerder in Goes was aangetroffen. Nadat hij was weggestuurd ging hij naar de achterkant van de woningen en trapte daar tegen de schuttingen. De man is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.