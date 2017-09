DZK pakt eerste zege in competitieopener

Waterpolo DZK (foto: OZ)

DZK kende een slechte start van de wedstrijd. In de eerste periode kwam Watervlo op een 3-1 voorsprong. De ploeg uit Vlissingen herstelde zich in de tweede en derde periode want ze stonden toen met 4-6 voor. In het laatste kwart stelde DZK de overwinning veilig: 6-7.

Scores DZK

Wouter Stap, Lennard Breel en Bas Mechielsen: 2

Sjakko Bekkers: 1