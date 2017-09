Gevallen wielrenner gered door reanimatie wielrenvrienden

(foto: Anneke van den Dries)

Het ongeluk gebeurde even voor 11.00 uur bij de kruising van de Krabbenkreekweg (N656) met de Broekseweg (N658). Volgens de politie moest de groep waar de man in reed hard remmen vanwege een wegafsluiting

Weg opengebroken

De groep wielrenners waar de man uit Dinteloord onderdeel van uitmaakte kwam aanfietsen vanuit Sint-Annaland en wilde verder rijden richting Oud-Vossemeer, maar vanwege wegwerkzaamheden was de weg daar opgebroken.

Toen de groep remde voor de wegafsluiting schrok de man uit Dinteloord en kneep daardoor iets te hard in zijn remmen. Daardoor sloeg hij over de kop en door de val raakte hij volgens de politie waarschijnlijk onwel.

Meteen gaan reanimeren

De andere groepsleden zijn meteen gaan reanimeren. Volgens de politie was dat doortastende optreden van zijn wielrenvrienden waarschijnlijk zijn redding.

Er werden twee ambulanceteams en een traumahelikopter opgeroepen. Toen de eerste ambulance arriveerde, nam het ambulancepersoneel de reanimatie over. Daarbij werd onder meer een defibrillator ingezet.

Eigen hartslag

Toen de man even later werd meegenomen met de traumahelikopter had hij weer een eigen hartslag. Op dat moment was de familie van de wielrenner al geïnformeerd over het wielrenongeluk.