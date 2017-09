Traumahelikopter naar Oud-Vossemeer voor gevallen wielrenner

In Oud-Vossemeer is vanmorgen een wielrenner ernstig gewond geraakt nadat hij ongelukkig ten val was gekomen. Hij werd lange tijd gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

(foto: Anneke van den Dries) Het ongeluk gebeurde even voor 11.00 uur bij de kruising van de Krabbenkreekweg (N656) met de Broekseweg (N658). Er werden twee ambulanceteams en een traumahelikopter opgeroepen. Volgens de politie is de familie van de wielrenner al in kennis gesteld.