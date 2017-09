Meer Zeeuwen bezorgd over kerncentrale Doel

De GGD Zeeland ondervroeg 4218 Zeeuwen van 19 tot en met 64 jaar. Vooral in Hulst, Reimerswaal en Tholen waren bewoners in 2016 veel bezorgder over Doel dan in 2012. De GGD-percentages laten voor die gemeenten een grote stijging zien. In Hulst is zelfs 24 procent van de inwoners - bijna een kwart dus - bezorgd over de kerncentrale.

Angst

Een vrouw uit Heikant (gemeente Hulst) zegt: "Bij ons hebben de mensen allemaal kanker. Ik denk altijd dat dat van de kerncentrale in Doel komt." Een andere vrouw zegt bang te zijn voor lekkages: "Met zo'n kerncentrale weet je het maar nooit."

Zorgen over kerncentrale in de buurt per gemeente

Gemeente Pct 2012 Pct 2016 Hulst 13 24 Borsele 20 17 Reimerswaal 8 13 Middelburg 11 11 Terneuzen 10 10 Tholen 3 10 Vlissingen 13 10 Kapelle 7 8 Veere 7 8 Noord-Beveland 5 7 Goes 9 6 Sluis 4 6 Schouwen-Duiveland 3 4

Kerncentrale Doel (foto: Omroep Zeeland)

De kerncentrale in Doel ligt de laatste jaren vaak stil door storingen en scheurtjes. Een aantal Belgische wetenschappers pleitte onlangs zelfs voor sluiting van Doel. Een man op de Markt in Hulst begrijpt dat mensen ongerust worden van al het slechte nieuws en zegt: "We wonen er hemelsbreed ook maar 10 kilometer vandaan. En voor ons ouderen kan niets worden gedaan, zelfs geen jodiumpillen."

Niet Borssele

De andere kerncentrale in de buurt, die van Borssele, zorgt níet voor meer zorgen over de gezondheid. De GGD-cijfers voor 'bezorgdheid over de invloed van de kerncentrale in de buurt op de gezondheid' laten bij de gemeentes die het dichtst bij die kerncentrale liggen- Vlissingen en Borsele - juist een daling zien. In Vlissingen is 10 procent van de bevolking bezorgd; dat was vier jaar geleden nog 13 procent. In Borsele is de ongerustheid gedaald van 20 naar 17 procent.