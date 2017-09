Jeugdjournaal verplaatst de kerncentrale naar Axel

Het Jeugdjournaal verplaatst een verkeerd gespeld Borssele naar Zeeuws-Vlaanderen (foto: NOS Jeugdjournaal)

Naast de verkeerde plaatsing op de kaart is Borssele ook nog eens fout gespeld, namelijk met één -s. Nu is dat wel te begrijpen, want het ís ook wel heel verwarrend met een gemeente die Borsele heet en in die gemeente de plaats Borssele. We maken het de niet-Zeeuwen niet bepaald makkelijk...

De gemeente

Voor wie het nog niet onder de knie heeft, dit is de gemeente Borsele:

Kaart van de gemeentegrenzen van de gemeente Borsele (foto: CBS)

Het dorp

En dit is het dorp Borssele, met daarnaast de kerncentrale:

Spookkreeft

Overigens was het onderwerp van de bijdrage in het Jeugdjournaal wel om over naar huis te schrijven: het ging over de vondst van een nieuwe diersoort in het warme koelwater van de kerncentrale van Borssele: de Caprella equilibra, een zogeheten 'spookkreeft'.

Bekijk hier de hele uitzending van het Jeugdjournaal

Het vier millimeter lange diertje werd ontdekt door de 22-jarige Wageningse biologiestudent en natuurfotograaf Brian Pater uit Veenendaal. Hij was met een schepnetje aan het bestuderen wat er allemaal in het warme water bij de koelwateruitlaat zit, toen hij deze bijzondere vondst deed.