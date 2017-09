Man betrapt in Tholen met inbrekersspullen

De politie heeft vanochtend op de Schansdijk in Tholen rond 05.50 uur een 34-jarige man uit Standdaarbuiten aangehouden. Hij had inbrekersspullen in zijn auto.

Politieauto (foto: oz) De man werd betrapt na wat de politie omschrijft als 'een melding van een verdachte situatie'. De verdachte is overgebracht naar het politiecellencomplex en wordt nog verhoord. De gereedschappen die hij bij zich had zijn in beslag genomen.