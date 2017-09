Twaalf uur Philip Glass op de piano, na één steak

Een Philip Glass-weekend in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. Aanleiding is de tachtigste verjaardag van de componist. De Franse pianist Nicolas Horvath speelde zaterdag non-stop alle pianowerken van Glass. Een marathon van twaalf uur.

Bezoekers konden tijdens de marathon in en uit lopen. Velen bleven een paar uur luisteren, gingen dan een poosje weg, om koffie te drinken of wat te eten en kwamen daarna weer terug. 'Schitterend', zo oordelen veel luisteraars. 'Een bijzonder concert' en 'onvoorstelbaar dat de pianist dit volhoudt'. Ontbijt met steak Horvath had 's morgens een flink ontbijt genuttigd, met steak en friet, en is daarna niet meer van zijn pianokruk af geweest. 'Heel bijzonder wat hij doet', vindt ook directeur Frans Koevoets van de Zeeuwse Concertzaal. "Hij blijft ontzettend geconcentreerd en wijkt niet af van de bladmuziek". Pianist Nicolas Horvath speelde alle pianowerken van Glass aan een stuk (foto: Omroep Zeeland) Zondag speelt de pianist van 12.00 tot 18.00 uur hommages aan Philip Glass, geschreven door componisten uit de hele wereld.