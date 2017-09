GOES walst over Woezik heen en is koploper

Goede start

GOES startte voor het eerst dit seizoen met Tim de Winter en Ray Kroon in de basis. Zij vervingen de geblesseerde Raymond Wolff en Remon de Vlieger. Het nog puntloze Woezik kwam in Goes al snel op een 2-0 achterstand. Na een misser van Franse en een kansje voor Woezik-spits Peltzer was het de ploeg van trainer Rogier Veenstra dat op voorsprong kwam door een goal van Daniël Wissel, na vijfendertig minuten spelen was het Kroon die de score verdubbelde. De thuisploeg ging ook nog op zoek naar een derde treffer in de eerste helft, maar ondanks enkele kansen viel die niet

In het tweede bedrijf ging GOES door waar het gebleven was tegen de nummer twee in de hoofdklasse A van vorig seizoen. Wissel miste een grote kans, maar was daarna wel aangever bij de 3-0 van Kroon, die zijn tweede goal van de middag maakte. Erwin Franse maakte erna ook nog 4-0 van. Het slotakkoord kwam op naam van Gijs Diebels die een onoplettendheid in de defensie van GOES afstrafte.

Door de winst is de promovendus nu de koploper in de hoofdklasse.

Trainer Rogier Veenstra en uitblinker Ray Kroon over de 4-1 overwinning op Woezik en de doelstelling van GOES:

Scoreverloop

1-0 Wissel (22)

2-0 Kroon (35)

3-0 Kroon (59)

4-0 Franse (77)

4-1 Diebels (85)

Opstelling GOES

Meulmeester, De Punder (Dekker/80), Jan Paul van Hecke, Tawfik, Klaas van Hecke, De Winter (Corné de Jonge/75), Hollemans, Kabwe Manengela, Kroon(Van de Woestijne/78), Wissel, Franse