Monsterscore voor Vlissingen tegen Nuenen

John Karelse is de trainer van VC Vlissingen (foto: Paul Ten Hacken)

De wedstrijd begon vijf minuten later omdat het veld nog gesproeid moest worden, en toen er eenmaal was afgetrapt was het Nuenen dat enkele kansen kreeg, maar toch was het Vlissingen dat in de twintigste minuut de 0-1 scoorde. Doelpuntenmaker was Mart de Kroo, die voor het eerst in de basis begon en de enige wijziging was ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd van Vlissingen. Toen speelde Geraldi Geerman op zijn plek. Tien minuten later was het de andere oud-GOES speler van Vlissingen, Steve Schalkwijk, die de score verdubbelde.

In de tweede helft was het opnieuw Nuenen dat de eerste kansen kreeg, maar liet deze opnieuw onbenut. Na tien minuten in de tweede helft moest Mart de Kroo geblesseerd het veld verlaten en werd hij vervangen door Jarreau Manuhuwa. Maar dat betekende niet dat de doelpuntenproductie stil kwam te staan, want ruim vijf minuten later scoorde ook Steve Schalkwijk zijn tweede doelpunt van de middag en zette hij de ploeg van trainer John Karelse op een 0-4 voorsprong.

En daarmee was de eindstand nog niet bepaald, want in de 70e minuut was het Yves Nyemb die 0-5 op het bord zette. Opvallend is dat Nuenen-Vlissingen vorig seizoen ook in 5-0 eindigde, maar toen in het voordeel van Nuenen. Nuenen is traditioneel een lastige uitwedstrijd voor Vlissingen, want de Walcherse formatie won maar één keer eerder uit in Nuenen, dat was in 2009-2010 toen Nuenen met 1-2 werd verslagen in de eerste klasse. De twee ontmoetingen daarna werden allebei verloren.

Scoreverloop

0-1 De Kroo (20)

0-2 Schalkwijk (30)

0-3 De Kroo (43)

0-4 Schalkwijk (61)

0-5 Nyemb (70)

Opstelling Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe (Martien/70), Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Eryürük, Gooding, De Kroo (Manuhuwa/55), Bouzambou (Geerman/61), Nyemb, Schalkwijk