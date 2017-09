Uitslagen amateurvoetbal 24 september

(foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse B

GOES heeft een droomstart in de Hoofdklasse en blijft door de zege op Woezik koploper. Ook Vlissingen is op dreef met een ruime zege in Nuenen.

Tweede Klasse B

Voor Zeelandia Middelburg is het seizoen minder goed begonnen. De ploeg van de nieuwe trainer Dennis de Nooijer verloor thuis met 1-3 van Beek Vooruit.

Derde Klasse A

De derby van Zeeuws Vlaanderen tussen HVV'24 en Terneuzen is gewonnen door de ploeg uit Hulst. HVV'24 versloeg de rivaal met maar liefst 4-0. Ook Philippine en Breskens wonnen hun duels.

Vierde Klasse A

Groede en IJzendijke zijn goed aan hun seizoen begonnen in de vierde klasse A. Groede won uit bij RIA terwijl IJzendijke het jubileumseizoen waarin de club 100 jaar bestaat begon met een zege op Clinge.

Vijfde Klasse A

Aardenburg en Biervliet zijn de enige twee clubs die op de openingsdag van de zondag vijfde klasse A hun wedstrijden wisten te winnen. Aardenburg versloeg Corn Boys, terwijl Biervliet uit bij Sluiskil won.