Nieuw record: Belgen smullen aan langste mosseltafel

Via advertenties in Wallonië en Vlaanderen konden Belgen zich opgeven om mosselen te eten in Antwerpen. Ze moesten motiveren waarom zij zouden mogen aanschuiven. Uit alle aanmeldingen zijn uiteindelijk 500 gelukkigen geselecteerd.

"Het is een record, deze lange mosseltafel van 150 meter", zegt Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau. "Maar daar ging het niet echt om. Het promoten van een mooi Zeeuws product is op deze ludieke manier geslaagd, denk ik."

De mosseltafel van 150 meter staat op het Zeelandplein. Dat plein is bedoeld om Vlaamse bedrijven en consumenten kennis te laten maken met de Zeeuwse producten van het land en uit de zee. Daarnaast wordt Zeeland gepromoot als vakantiebestemming. En tevens worden de zakelijke contacten tussen Belgische en Nederlandse ondernemers verstevigd.

Rob Ramaeu van strandrestaurant Our Seaside in Renesse ontwierp een speciale roestvrijstalen kar om de mosselen uit te serveren. "De mosselen worden eerst gekookt in grote ketels waar 22 kilo in kan. Als er genoeg klaar is, worden de mosselen overgeheveld in de karren, waar ruim 100 kilo in kan en vervolgens uitgeserveerd." In totaal werd zo'n 600 kilo mosselen gegeten.