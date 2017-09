Dames in Zeeuwse klederdracht passen niet in krul-pisbak

Dames in Zeeuwse klederdracht bij krul-urinoir in Amsterdam (foto: Jac van Belzen)

Geerte Piening had de rechtszaak tegen de wildplasboete aangespannen omdat ze vindt dat er te weinig openbare toiletten zijn voor vrouwen. Daarom zat er volgens haar niets anders op dan te gaan wildplassen.

De rechter was het daar niet mee eens. Het oordeel van de rechter was dat ze best gebruik had kunnen maken van een van de openbare mannenurinoirs, in Amsterdam beter bekend als de krul. Veel vrouwen reageerden verontwaardigd op die uitspraak van de rechter en zetten een protestactie op.

Blote billen

De organisatrice van de protestactie, Cathelijne Hornstra, noemt de uitspraak 'van de zotte', want als vrouwen daar gehoor aan geven komen hun blote billen van onder het Amsterdamse krul-urinoir vandaan. Daardoor kunnen die vrouwen op de bon geslingerd worden voor aanstootgevend gedrag.

Urinoir-actievoerdster Cathelijne Hornstra (foto: Cathelijne Hornstra)

Hornstra wilde in eerste instantie met hordes vrouwen tegelijk bij de Amsterdamse urinoirs gaan plassen, maar die actie heeft ze noodgedwongen weer afgeblazen, omdat er té veel belangstelling was. Daarom zette ze de actie voort op sociale media.

Ze roept nu vrouwen op om een foto te maken van hoe moeilijk ze moeten doen en wat voor acrobatische kunststukjes ze moeten uithalen om in zo'n urinoir te plassen. En dan is het verzoek om die vervolgens te plaatsen op Facebook, Twitter of Instagram met de hashtag #zeikwijf of #actiezeikwijf. Cathelijne wil alle foto's uiteindelijk overhandigen aan minister Jet Bussemaker.

Verbaasde blikken

Deze twee Zeeuwse dames wilden ook hun steentje bijdragen aan de actie, maar het lukte hen niet eens om met hun klederdracht überhaupt het krul-urinoir in te komen. Daarom hurkten ze maar buiten de krul, onder de verbaasde blikken van voorbijgangers. Plassen deden ze niet, want dat zou wildplassen zijn, ze hielden hun traditionele ondergoed netjes aan.